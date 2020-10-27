Ошибка принесла мужчине два миллиона долларов

Житель американского города Дирборн-Хайтс, штат Мичиган, по ошибке купил два одинаковых лотерейных билета и сорвал двойной джекпот. Об этом сообщает издание Prudent Press Agency.

56-летний Самир Музахим (Samir Muzahim) в мобильном приложении купил лотерейный билет к розыгрышу 9 июня и вписал в него даты рождения членов семьи. «Я забыл сохранить числа в качестве любимых, поэтому вновь открыл приложение и сохранил их, чтобы играть ими в будущем. Чего я не понял — так это то, что я случайно купил второй билет с теми же числами», — рассказал американец.

Когда Музахим понял, что приобрел два одинаковых билета, он немного расстроился. Однако позже ошибка принесла ему богатство: в октябре мужчина вновь зашел в приложение и узнал, что оба билета выиграли по миллиону долларов (76,4 миллиона рублей). Таким образом, в общей сумме американец получил два миллиона долларов (почти 153 миллиона рублей).

«Сказать, что я был в шоке — не сказать ничего. Я не мог поверить, что это правда», — подчеркнул он. Музахим заявил, что планирует купить на полученные деньги дом, а оставшуюся сумму отложить на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. Он признался, что выигрыш позволит ему отремонтировать автомобиль, наладить хозяйство и спокойно выйти на пенсию.