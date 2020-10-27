Красноярские сельхозкооперативы поддержали 12 миллионами рублей

В Красноярском крае сельхозкооперативы получили 12 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает издание «Дела».

Отмечается, что кооперативам, претендующим на получение такой поддержки, нужно состоять в реестре субъектов агропромышленного комплекса края, иметь регистрацию на сельской территории региона, не быть должником по налогам, сбором и штрафам и соответствовать ряду других норм.

«Для своих пайщиков — владельцев личных подсобных хозяйств — с этого года сельхозкооперативы, во-первых, могут получить средства на покупку племенных нетелей и коров молочной направленности, а во-вторых, — на содержание дойных коров. Размер компенсации из краевого бюджета по первому направлению составляет 90 процентов от затрат», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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