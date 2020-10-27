Instagram изменит правила публикации контента с наготой после скандала с моделью

Социальная сеть Instagram решила изменить правила публикации контента с наготой после скандала с темнокожей плюс-сайз-моделью. Об этом сообщает Dazed.

Речь идет о модели Ниоми Николас-Уильямс (Nyome Nicholas-Williams), которая в августе подвергалась расовой дискриминации в виде удаления ее поста из Instagram. Фотографии, на которых она сидела на стуле в велосипедных шортах и ​​прикрывала грудь руками, были стерты из ее профиля якобы из-за нарушений правил платформы в отношении снимков с полуобнаженными людьми.

После случившегося активисты обвинили соцсеть в неоднократной дискриминации чернокожих плюс-сайз-моделей путем удаления их фотографий. Пользователи заметили, что аналогичные снимки стройных белых женщин «не удаляются и почему-то не нарушают правил платформы». В качестве протеста они создали петицию, которую подписали более 17 тысяч человек.

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Facebook (учредитель Instagram), в свою очередь, отрицал, что Николас-Уильямс подвергалась расовой дискриминации. Вначале компания заявила, что администрация Instagram посчитала снимки максимально приближенными к порнографии, из-за чего они и были удалены. Однако в дальнейшем представители соцсети рассмотрели ситуацию более детально и признали, что неверно применили свою политику в адрес модели. В настоящий момент компания разрабатывает новые правила публикации контента с наготой, они вступят в силу до 1 ноября.

В июле популярная писательница и блогерша дала отпор подписчикам, которые высмеяли ее за целлюлит на снимках без обработки. 34-летняя Сара Лэндри сбросила 51 килограмм и поделилась фотографиями без ретуши, на которых видны жировые складки и неровности кожи. По словам женщины, пользователи соцсетей постоянно критикуют ее внешний вид, называя ее кожу «обвисшей и мерзкой».