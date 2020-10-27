«Тоттенхэм» вырвал победу у аутсайдера АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Бернли» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 26 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей в концовке второго тайма отличился Сон Хын Мин.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 11 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Бернли» одно очко, команда находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 1 ноября на своем поле примет «Брайтон». «Бернли» днем раньше дома сыграет с «Челси».