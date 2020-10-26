«Лестер» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Арсенал» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 25 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в концовке встречи забил форвард «лис» Джейми Варди.

Победа позволила «Лестеру» набрать 12 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. В активе «Арсенала» девять очков, команда располагается на десятой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 1 ноября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Лестер» днем позже на чужом поле встретится с «Лидсом».