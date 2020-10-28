В крушении украинского самолета с курсантами обвинили летчиков

Непрофессионализм летчиков стал одной из причин крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 с курсантами на борту. Об этом заявил вице-премьер и глава правительственной комиссии по расследованию инцидента Олег Уруский. Его цитирует «Страна.ua».

Он обвинил в случившемся не только пилотов, но и специалистов, организовавших перелет. Комиссия выяснила, что рейс с курсантами стал для экипажа шестым взлетом подряд за рабочую смену, что является грубым, но не единственным нарушением условий труда. Сами правила выполнения полетов и составления их распорядка систематически нарушались.

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Кроме того, в числе причин катастрофы Уруский назвал отказ системы управления двигателем. Именно этот фактор спровоцировал нештатную ситуацию, которая привела к катастрофе и гибели людей.

Ранее Уруский говорил, что решение командира экипажа Ан-26 продолжить полет с отказавшим двигателем, несмотря на требование посадить машину, стало ключевой ошибкой. Он также подчеркивал, что к отказу могло привести неудовлетворительное состояние самолета.

О технических причинах аварии Ан-26 заявил также командующий Военно-воздушными силами Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов. По его словам, парк авиационной техники Украины в целом устарел как морально, так и физически, новые боевые машины не поступали с 1991 года.

25 сентября в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.