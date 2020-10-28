В Волгограде пройдет международный форум экспортеров

В Волгограде 29-30 октября пройдет международный онлайн-форум «Вперед на экспорт — 2020». Об этом сообщает ИА «ВолгаПромЭксперт» со ссылкой на комитет экономической политики и развития области.

В ведомстве уточнили, что компании смогут разместить на своей странице презентационную информацию о товарах и услугах, контактные данные, а также в режиме видеозвонка провести переговоры с потенциальными партнерами.

В рамках форума пройдет награждение победителей ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Вперед на экспорт — 2020» организован Центром поддержки экспорта Волгоградской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития России и регионального комитета экономической политики и развития.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.