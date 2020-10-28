Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео и вызвала споры в сети

Отдыхающие в Анапе обнаружили на дне Черного моря загадочную находку. Произошедшее попало на видео и вызвало споры среди пользователей сети, на опубликованный очевидцами ролик обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах запечатлено заржавевшее старинное оружие, которое держит в руках один из купающихся. «Мы между собой спорим, что это: пистолет или укороченный мушкет? Как считаете?» — говорится в подписи к посту.

Также отмечается, что подобные артефакты — не редкость в указанной местности, так как за период с 1791-го по 1828 год крепость Анапу, на тот момент турецкую, несколько раз брали штурмом русские войска.

Подписчики сообщества поделились собственными предположениями в комментариях. «Это кремниевый пистолет», «Может быть, современная реплика кремниевого пистолета, выкинутая кем-то лет 10-15 назад. В свое время их часто продавали на курортах и центральных улицах», «Скорее всего, игрушка из советских времен, за 200 лет так не сохранилось бы в морской воде», «Обрез охотничьего одноствольного куркового ружья — 100-процентная инфа от бабушки», — писали они.