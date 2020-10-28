В Чечне отказались возбуждать дело о похищении борца с «кадыровской диктатурой»

Чеченские следователи отказались возбуждать дело о похищении 19-летнего модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровской диктатурой», сославшись на отсутствие состава преступления. Об этом сообщается на сайте «Комитета против пыток».

По данным организации, ранее заводить дело о похищении Тепсуркаева отказались следователи из Краснодарского края. Они направили собранные в ходе проверки материалы коллегам из Чечни.

«В подавляющем большинстве случаев следствие принимает такие решения, ссылаясь на отсутствие признаков состава преступления в действиях сотрудников полиции. А в случае с Тепсуркаевым следователь решил, что отсутствовало событие преступления как таковое. Но чтобы прийти к такому выводу, следователь должен был получить подтвержденную информацию о местонахождении Салмана Тепсуркаева: либо опросить его самого, либо его родственников, которые сказали бы, что местонахождение Салмана им известно», — пояснил руководитель северокавказского филиала «Комитета против пыток» Дмитрий Пискунов.

Правозащитники собираются обжаловать это решение.

16 октября жена Тепсуркаева раскрыла хронологию его похищения. По ее словам, в день своего похищения муж написал, что к нему приходили двое чеченцев и что он должен уехать. Она рассказала, что связалась с администрацией гостиницы в Геленджике, где работал ее супруг, и там ей подтвердили, что Тепсуркаева увезли «чеченцы из МВД, приехавшие на нескольких машинах». Позже жена Тепсуркаева покинула территорию Чечни, опасаясь за свою жизнь.

В начале октября «Комитет против пыток» представил доказательства причастности правоохранительных органов Чечни к похищению и пыткам бутылкой Тепсуркаева. На одной из видеозаписей произошедшего удалось идентифицировать похитителей.

О похищении Тепсуркаева стало известно в начале сентября, когда в сети появилось видео, на котором запечатлены его извинения и истязания. На кадрах молодой человек говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. Актуальных сведений о его местонахождении нет.