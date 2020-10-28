Ленинградская область вышла в финал премии «Russian Event Awards 2020»

Ленинградская область вышла в финал IX Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2020» сразу в трех номинациях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региона.

Свето-пиротехническое лазерное мультимедийное водное шоу, показанное в этом году Выборге на фестивале Водного туризма, вышло в финал премии в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события». Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» представлен в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Информационно-туристский центр Ленинградской области поборется в финале в номинации «Лучший региональный туристско-информационный центр — организатор турсобытий».

В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2020» было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта — из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов. Финал премии пройдет с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге.

Кроме того, Ленинградская область примет участие в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России», организованный Минсельхозом для привлечения внимания к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и создания новых драйверов развития для сельских территорий регионов России.

На этом конкурсе Ленинградскую область будут представлять несколько брендов: Ивангородская минога, Выборгский крендель, Волосовский картофель, Копорский чай, Ладожские сухари.

В конкурсе восемь номинаций брендов малых и больших территорий, продуктов, имеющих перспективы по развитию туристического и экспортного потенциала.

С 19 ноября по 2 декабря на сайте «Вкусы России» пройдет народное голосование, после чего эксперты отберут лучшие региональные бренды, и в середине декабря будет объявлен результат конкурса. Все участники конкурса войдут в федеральную программу продвижения и поддержки, получат возможность повысить квалификацию сотрудников, а победители — возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж.