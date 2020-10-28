Девушка-рестлер снялась полуобнаженной

Мексиканская девушка-рестлер Дульче Ривас снялась полуобнаженной для местного телеканала ESPN. Фотографию она опубликовала в своем Instagram.

38-летняя Ривас предстала перед подписчиками с чемпионским поясом и без верхней одежды. Мексиканка попала на обложку мексиканской версии ESPN Body Issue. Издание регулярно публикует откровенные фотографии известных спортсменок.

22 октября откровенное фото опубликовала другая девушка-боец, американка Пэйдж Ванзант. Спортсменка выступает в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC. В прошлом она дралась под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ривас известна не только как рестлер, но и как боец смешанного стиля (MMA). На счету Ривас две победы в двух профессиональных поединках. Также в активе мексиканки пять побед в профессиональном боксе и ни одного поражения.