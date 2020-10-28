Ученый назвал места Солнечной системы с признаками внеземной жизни

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович назвал места в Солнечной системе, где есть признаки внеземной жизни. Они обнаружены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов, сообщает РИА Новости.

«Для развития такой жизни вполне достаточно, по современным представлениям, стабильного места с подходящей температурой, водой и каким-то источником энергии — тепловым или химическим», — пояснил эксперт. Он также добавил, что в Солнечной системе таких мест довольно много.

Петрукович подчеркнул, что обнаружение биологической формы жизни на другой планете изменит взгляды человека, расширит его границы и понимание в биохимии и генетике. По мнению специалиста, эта задача оправдает любые вложения.

Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн оценил вероятность найти жизнь на Марсе. Он отметил, что все необходимые для этого компоненты есть на «красной планете» или были там раньше.