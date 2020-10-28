Голикова заявила о помощи 25 тысячам детей с редкими болезнями за счет налогов

Всего 25 тысяч детей с редкими болезнями смогут получить финансовую помощь за счет специального фонда, средства в который будут поступать из налогов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что в список заболеваний войдут орфанные заболевания, которые представляют угрозу жизни детей. В частности, онкологические, эндокринные заболевания, лекарства от которых стоят дорого. К ним также относится спинальная мышечная атрофия.

Также, отметила Голикова, еще одним направлением финансирования станут медицинские материалы и изделия, которые требуются для оказания медицинской помощи детям. Иначе, это те материалы, «которых нет в России, но применение которых принципиально меняет качество жизни ребенка, и ребенок из фактически больного превращается в здорового», добавила вице-премьер.

Ранее стало известно о нехватке препаратов для онкобольных. Российские онкологи из 80 процентов регионов страны в ходе опроса заявили о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний.