«Газпром» накопил рекордный запас газа

На конец октября в российских подземных газохранилищах (ПХГ) скопился рекордный запас газа. Об оперативном резерве в размере 72,322 миллиарда кубометров сообщила компания «Газпром ПХГ», на 100 процентов принадлежащая «Газпрому».

В пресс-релизе подчеркивается, что все 23 хранилища готовы к наступлениям холодов и пиковым нагрузкам на единую систему газоснабжения. На данный момент они находятся в режиме ожидания.

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Ранее о рекордном заполнении собственных ПХГ сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он не исключил, что к концу октября свободного места в хранилищах не останется. В Европе загрузка газохранилищ также остается значительно выше среднего уровня.

Потребителям удалось накопить запасы газа в период низких цен, которые сложились на рынке с начала 2020 года. На них повлияли как резкий рост предложения сжиженного природного газа (СПГ), так и пандемия коронавируса, сократившая спрос.

На этом фоне «Газпром» существенно сократит экспорт газа по итогам года. Начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов оценивал поставки в Европу на уровне 170 миллиардов кубометров. В 2018 году экспорт в дальнее зарубежье превышал 200 миллиардов кубометров.

Ранее компания сообщила, что собирается сделать ставку на новый вид топлива, включившись в развитие водородной энергетики. Для этого ведутся переговоры с партнерами из Европы.