МИД России связал усиление терроризма с коронавирусом

Террористы используют сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию, усиливая свои позиции. Так эти явления связал в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

По его словам, в ряде регионов мира можно заметить «стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса».

Сыромолотов подчеркнул, что против терроризма международному сообществу следует бороться сообща, не распыляя усилия, а объединяя их.

В том же интервью дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала Францию об опасности террористов с Северного Кавказа, однако французские власти принимали их как «борцов за свободу». Это высказывание прозвучало вскоре после того, как 18-летний чеченец отрезал голову школьному учителю Самуэлю Пати из-за карикатур на пророка Мухаммада.