Рабочая группа Госсовета обсудила поручения Путина по борьбе с коронавирусом

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению коронавируса провела совещание, на котором обсуждались поручения президента России Владимира Путина по борьбе с инфекцией. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС.

В совещании приняли участие руководители федеральных ведомств и губернаторы. Они затронули темы соблюдения масочного режима в общественных местах, защиты пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, а также подготовки к массовой вакцинации населения.

Кроме того, обсуждались вопросы увеличения объемов тестирования, повышения эффективности работы поликлиник, создания телемедицинских центров, а также лекарственного обеспечения больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении.

Рабочая группа Госсовета была создана распоряжением главы государства. Ее руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее 30 октября сообщалось, что в России впервые с начала пандемии выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки — прирост составил 18 283. Также за сутки вылечилось 14 519 человек. Еще 355 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 человек выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.