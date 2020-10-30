От американцев спрятали оружие

В преддверии президентских выборов крупнейший американский ретейлер Walmart принял решение спрятать от покупателей оружие и боеприпасы, его больше нет в некоторых фирменных магазинах. Это объясняют мерами безопасности, передает CNN.

На такой шаг ретейлер пошел после протестов из-за гибели двух чернокожих во время задержания полицией. «Мы были свидетелями отдельных случаев общественных беспорядков и, как мы уже делали несколько раз за последние годы, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности наших сотрудников и клиентов», — рассказали в Walmart. Но купить оружие все равно можно: хоть его и не будет на полках, покупатели смогут обратиться за ним к продавцам.

В целом сейчас американские власти готовятся к возможным массовым беспорядкам после выборов. Источники CNN допускают, что в случае победы действующего президента Дональда Трампа массовые акции вероятнее, чем в случае избрания Джо Байдена.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и в ряде стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. .

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена. Причем Трамп уже проголосовал досрочно. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что отдал свой голос за парня по имени Трамп.