Трамп отказался считать себя политиком

Президент США Дональд Трамп отказался себя политиком. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

«Мои заявления не похожи на речи типичных вашингтонских политиков, потому что я не политик», — написал американский лидер.

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Глава Белого дома добавил, что он не всегда «играет по правилам вашингтонского истеблишмента». По его словам, он стал лидером страны, чтобы бороться за своих избирателей сильнее, чем кто-либо до него.

24 октября Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за «парня по имени Трамп». Он выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.

Ранее в октябре сообщалось, что согласно опросам, проведенным Университетом Висконсина и организацией YouGov, кандидат от Демократической партии США Джо Байден серьезно опережает Трампа в трех штатах, поддержка которых в 2016 году позволила республиканцу выиграть борьбу за Белый дом. Отмечалось, что кандидат от демократов опережает действующего президента на 10 процентных пунктов в штате Мичиган, на восемь — в Пенсильвании и на девять — в Висконсине.

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