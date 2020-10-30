Мужчина устроил «денежный дождь» и попал в полицию

В Китае мужчина устроил «денежный дождь», из-за чего на улице образовалась пробка, и попал в полицию. Об этом случае сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 17 октября в Чунцине. 29-летний местный житель по имени Бо начал выбрасывать с балкона своей квартиры на 30-ом этаже денежные банкноты. В результате движение на улице остановилось, поскольку люди стали выбегать на дорогу, чтобы поймать как можно больше летящих денег. По оценкам полицейских, их сумма составила около 200 тысяч юаней (примерно 2,3 миллиона рублей).

Как оказалось, китаец в тот момент был в состоянии наркотического опьянения. До этого его уже задерживали за употребление запрещенных веществ, мужчина находился под следствием и проходил лечение.

Ранее в городе Кыштым Челябинской области дети разрисовали и выбросили с балкона купюры на общую сумму 60 тысяч рублей. Сначала они их разрисовали, используя краски, а затем скинули с балкона. Деньги найти не удалось. Оказалось, что они дети решили выбросить раскрашенные банкноты из опасений, что их накажут.