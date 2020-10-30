Пассажир московского метро в одних плавках искупался в бассейне с жуками, который принес с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

«В переходе с "Театральной" на "Охотный ряд" какой-то парень купается в бассейне с жуками. Главное — в маске и перчатках!» — отмечается в подписи к фото.

На кадре видно, как мужчина лежит в надувном бассейне голубого цвета, держа в руках камеру. При этом по дну бассейна и по нему ползают жуки. Вокруг идут другие пассажиры, некоторые их них останавливаются, чтобы сфотографировать происходящее.

Где и как мужчина надувал бассейн и заполнял его жуками, неизвестно.

Ранее в октябре в Москве двое детей упали с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» у метро «Технопарк». Падение попало на видео, случаем заинтересовались Прокуратура и Следственный комитет России.