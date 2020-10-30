Россияне попытались продать иностранцу шкуру амурского тигра

Оперативники задержали двоих жителей Приморского края за попытку продать иностранцу шкуру и части амурского тигра за 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.



По версии следствия, злоумышленники договорились о сделке еще в сентябре 2020 года. Они хранили останки животного в печи заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю, национальность которого не уточняется. Правоохранители задержали россиян при получении денег.

Впоследствии органами СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).



В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шкуру и другие части амурского тигра. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.



В июле россиянина заподозрили в убийстве амурского тигра. Как сообщили в ведомстве, мужчина в мае убил самку животного в возрасте трех-пяти лет. Ее тушу он хранил в своем частном доме.