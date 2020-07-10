Шашку Бориса Ельцина продали на аукционе

Шашку, подаренную в 1992 году первому президенту России Борису Ельцину бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, продали на онлайн-аукционе «12-й стул» за 190 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Комсомольская правда».

В ножнах шашки есть металлическая пластинка, на которой написано: «Президенту России Борису Николаевичу Ельцину от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 12.06.92 г.». Отмечается, что таким образом казахстанский лидер поздравил Ельцина с Днем независимости России (нынешним Днем России).

Шашка с темляком была создана в том же году по образцу холодного оружия 1940-х годов. Она хранится в деревянном ящике-ларце, выполненном из светлого дерева, внутри которого обшивка из фиолетовой ткани. На верхней крышке футляра разместили два латунных позолоченных диска с гербами Казахстана и России, а также роспись по дереву в виде дубовых веток.

Имя выставившего на торги оружие, а также покупателя не разглашается.

Издание также добавляет, что на прошедшем аукционе была продана коллекция кремниевых ружей, украшенных серебром и золотом. Оружие изготовлено в Тифлисе (Тбилиси) и Дагестане в середине XIX века. Уточняется, что стартовая цена составляла более миллиона рублей. В итоге ее приобрели почти за 2,5 миллиона.

В августе 2017 года сообщалось, что в петербургском автосалоне продали бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140) за 19,7 миллиона рублей. На этом автомобиле Ельцин выезжал на различные официальные встречи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



