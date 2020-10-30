Трамп поддержал Макрона после критики со стороны мусульман

Президент США Дональд Трамп поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона после его высказывания о кризисе ислама по всему миру и защиты публикации карикатур в сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Об этом представитель Белого дома Джадд Дир сообщил в Twitter.

По его словам, накануне американский лидер переговорил с Макроном и выразил ему глубочайшие соболезнования в связи с «ужасающими и бессмысленными нападениями» на французов. Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом.

Главы государства согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и выразили надежду, что демократические ценности всегда будут побеждать.

Днем ранее Францию потрясла серия нападений: выходцы из исламских стран, вооруженные ножами, нападали на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи президента Макрона, в которой он критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.

Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляло редакцию журнала «Шарли Эбдо».