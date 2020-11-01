«Эвертон» проиграл второй матч подряд в АПЛ

«Эвертон» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Оба мяча в составе победителей во втором тайме забил форвард «сорок» Каллум Уилсон. Один гол отыграл Доминик Калверт-Льюин.

«Эвертон» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, команда имеет в активе 13 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» набрал 11 очков и занимает десятую строчку.

«Эвертон» в следующем туре 7 ноября на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Саутгемптоном».