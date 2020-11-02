Роспотребнадор отреагировал на появление в Европе нового варианта коронавируса

Новый вариант коронавируса 20A.EU1, появившийся в Европе, может прийти и в Россию, но пока его в стране не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Так ведомство отреагировало на исследование группы швейцарских и испанских ученых, которые сообщили о новом штамме коронавируса. По их данным, он широко распространен в некоторых европейских странах. В некоторых из них заражение 20A.EU1 превышает показатели по другим инфекциям.

Как добавили в Роспотребнадзоре, в исследованиях нет указаний на то, что 20A.EU1 более опасен для организма человека.

Ранее глава ведомства Анна Попова рассказала, что у 55 процентов россиян с коронавирусом есть симптомы ОРВИ, а у каждого пятого больного появляется пневмония. Она добавила, что на начало осени доля заболевших пневмонией составляла 25 процентов.

В России за последние сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом, 238 летальных исходов и 10 360 выздоровлений. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 655 038 человек. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.