Россиянам пообещали продолжение «золотой осени»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам продолжение «золотой осени». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, потепление ожидается с понедельника, 2 ноября, в центре Европейской России. Он отметил, что дневные температуры в течение недели будут превышать отметку в десять градусов. Кроме того, на азиатской территории страны температура воздухе также ожидается выше нормы.

«Погода, которую назвали "золотой осенью" в октябре, продолжается и в ноябре», — сказал Вильфанд. Он объяснил это тем, что Европейская Россия находится под влиянием теплой воздушной массы.

Ранее Вильфанд сообщил, что ноябрь будет теплым — среднемесячные температуры на всей территории страны будут около и выше нормы. Особенно высокие температуры ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края.