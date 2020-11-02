Асмус подняли на смех в сети за облегающий комбинезон для шоу «Золото Геленджика»

Российскую актрису Кристину Асмус подняли на смех в сети за облегающий кислотный костюм, который она надела на съемки шоу «Золото Геленджика». Фотография и комментарии подписчиков появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 32-летняя знаменитость позирует в комбинезоне неонового зеленого цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями. В описании к публикации она анонсировала очередной выпуск программы на канале ТНТ.

Поклонники не оценили образ Асмус и высказались на эту тему в комментариях. «Псилобициновый гриб?», «Ну, тут, похоже, все очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде», «Кристина, не твой имидж», «Теперь для меня воскресенье тяжелее понедельника», «Это лягуха?», «Отстой!» — писали они под постом, который собрал 50 тысяч лайков.

Ранее в октябре российская топ-модель Наталья Водянова поделилась снимком в модных туфлях и озадачила фанатов. Манекенщица надела красные босоножки Givenchy с каблуками в виде рогов. «Туфли, конечно, как из преисподней», «Ужасные туфли», «Что за рог дьявола?» — писали поклонники.