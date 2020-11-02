Уровень развития некоммерческого сектора в российских регионах оценили

Общественная палата (ОП) России совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» составили совместный рейтинг, оценивающий уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает сайт ОП.

Исследование проводилось на базе многомерной модели, учитывающей значимость некоммерческого сектора для экономики того или иного региона, а также его качество, то есть полноту использования имеющихся ресурсов для развития.

«С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно в регионе отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа», — заявила глава комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

По словам руководителя «РАЭКС-Аналитики» Дмитрия Гришанкова, при подготовке исследования был задействован большой объем информации от различных министерств и ведомств, а также из открытых источников. Также авторы рейтинга опрашивали экспертов.

В октябре сообщалось, что общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) провела исследование доступности препаратов в крупнейших регионах России. Как выяснилось, эпизодическое отсутствие ряда лекарств было выявлено менее чем в 18 процентов изученных объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках.