Кремль отказался обсуждать конфликт Кадырова и Жириновского

Кремль отказывается вести дискуссию вокруг конфликта главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 2 ноября.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — отметил Песков.

Ранее лидер либерал-демократов, комментируя слова главы Чечни о президенте Франции Эммануэле Макроне, заявил, что главы регионов не должны выступать по международным вопросам. Он подчеркнул, что не должно быть комментариев в поддержку террористических действий.

Кадырова возмутило, что кто-то «учит глав и губернаторов своей работе». Он потребовал извинений от Жириновского. Последний удивился реакции главы Чечни. По его словам, он говорил о ситуации в Турции и Карабахе.

О том, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов заявлял и Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона лидером терроризма.

Критика в адрес Эммануэля Макрона связана с его заявлением о том, что ислам переживает кризис и обещанием бороться с радикалами. Об этом он заявил после убийства школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые сторонники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляли редакцию журнала Charlie Hebdo.