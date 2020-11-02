Лукашенко предложил Макрону помощь в конфликте с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь и посредничество в конфликте с мусульманами. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе Лукашенко.

Президент на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином отметил, что мусульмане «всегда, 100 процентов практически» поддерживали его на выборах.

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«Ну, не трогай ты этого пророка. Ну, что это даст тебе в стране, если ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Вот как раз, может, ему [Макрону] надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения», — заявил Лукашенко.

Вечером 16 октября во Франции был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама». Реакцию Макрона раскритиковали в исламских странах, кроме того, о президенте критично высказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.