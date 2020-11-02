В московском метро впервые начали действовать 50-процентные скидки

Со 2 ноября на двух линиях московского метро начали действовать 50-процентные скидки на проезд. Ранее эту «антикоронавирусную» меру, вводимую впервые, на своей странице во «Вконтакте» анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сниженные тарифы, по его словам, будут действовать для пассажиров Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линий в два промежутка времени: с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. «Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — отметил Собянин.

Скидка будет действовать только в рабочие дни. У тех пассажиров, которые пользуются картой «Тройка», при входе в метро спишется 20 рублей вместо 40. Если человек использует билет «Единый» на 60 поездок или безлимитный тариф по карте «Тройка», то компенсация в 20 рублей за каждую поездку, совершенную в это время, будет начисляться на «Кошелек».

По банковской карте также спишется 22 рубля вместо 44. При этом для владельцев карты «Мир» поездка будет стоить еще на 10 рублей дешевле.

Скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные.

Москва станет первым городом в России, где начнут действовать подобные меры. Фиолетовая и розовая ветки выбраны потому, что являются наиболее востребованными москвичами.

Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.