Президент Алжира заразился коронавирусом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заразился коронавирусом. Об этом сообщила администрация главы государства, передает Reuters.

Как отмечается, 75-летнему алжирскому лидеру провели тестирование, которое показало наличие у него COVID-19. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц Германии, и его состояние улучшается.

Ранее алжирские власти заявляли, что Теббун прибыл в ФРГ для медосмотра на прошлой неделе. Это произошло после того, как коронавирус нашли у сотрудников его администрации.

Reuters отмечает, что президент — курильщик. Он был избран менее года назад во время крупнейшего за последние десятилетия политического кризиса в стране. Агентство указывает, что его отсутствие по болезни может замедлить усилия по проведению экономических реформ, направленных на снижение зависимости Алжира от доходов с продажи энергоресурсов, запасы которых стремительно уменьшаются.

В Алжире с начала пандемии в общей сложности зафиксировано около 58,5 тысячи случае заражения. Практически 2 тысячи из заболевших скончались.

В конце сентября коронавирусом заразился президент США Дональд Трамп. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. До этого коронавирусную инфекцию перенесли в том числе президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться