В России начался Большой этнографический диктант. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства, пишет РИА Новости.

Диктант проходит онлайн с 3 по 8 ноября. Задания опубликованы на сайте miretno.ru. В этом году у участников появилась возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Кроме того, участники сразу получают электронный сертификат с указанием результатов.

Мероприятие проходит пятый раз по поручению президента России Владимира Путина. Цель — оценить этнографическую занятость населения.

Участниками в прошлом году стали 454 тысяч человек. Диктант проводился на 5800 площадках в 42 странах. Самому младшему участнику было шесть лет, самому старшему — 95.

Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант написали на Международной космической станции.