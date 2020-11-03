Алиев рассказал о противостоянии армянскому фашизму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна противостоит в Нагорном Карабахе армянскому фашизму. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы не только освобождаем наши земли от врага, но также противостоим армянскому фашизму, который представляет большую угрозу для региона», — заявил президент.

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При этом Алиев выразил уверенность, что военное решение конфликта должно перейти в политическую плоскость. «Надеюсь, что горькое поражение Армении вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению», — отметил он.

Ранее 3 ноября пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила о том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана были отброшены на исходные позиции на южном направлении фронта. Вскоре Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию, объявив о своем полном тактическом и огневом превосходстве в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.