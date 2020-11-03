Азербайджанских солдат отбросили на исходные позиции в Нагорном Карабахе

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана были отброшены на исходные позиции на южном направлении фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook.

Солдаты Армии обороны открыли прицельный огонь по азербайджанским военнослужащим, предпринявшим попытку продвижения, подбив технику и нанеся урон живой силе.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

В НКР проинформировали, что подавили также наступательную активность на северном направлении. В Армии обороны добавили, что в настоящее время попытки Вооруженных сил Азербайджана добиться тактического преимущества продолжаются.

2 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и НКР предприняли 1 ноября на Зангиланском направлении. В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Нагорного Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции Вооруженных сил Азербайджана оно провалилось.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.