В Азербайджане объявили о своем превосходстве на всех участках фронта

Министерство обороны Азербайджана объявило о своем полном тактическом и огневом превосходстве на всех участках фронта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице ведомства.

«Противник целенаправленно и методично вытесняется со своих позиций», — сообщило Минобороны, также опровергнув информацию армянской стороны о том, что подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции.

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Ранее пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) заявила, что наступление Вооруженных сил Азербайджана на северном и южном направлениях фронта было остановлено.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.