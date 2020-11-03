ФСБ подменила полковнику МВД взятку в 10 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию, в ходе которой задержали с поличным полковника МВД в отставке Бориса Гуменюка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, спецслужбы с лета следили за офицером, который вел переговоры со своей знакомой — владелицей логистической компании Ольгой Янчевской, обвиняемой в неуплате налогов. Гуменюк обещал ей за 10 миллионов рублей помочь с закрытием дела, якобы намереваясь передать деньги в прокуратуру и Следственный комитет.

Полковника задержали в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте в Москве, при этом сотрудники ФСБ подменили большую часть наличности на бумагу, которая имитировала взятку. Настоящими оказались лишь 1,2 миллиона рублей. По решению Пресненского суда Москвы полковника арестовали, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Гуменюк признал вину.

Он ранее входил в команду генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, возглавлявшего главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а затем осужденного на 12 лет за создание организованного преступного сообщества и коррупцию. После чистки в подразделении Гуменюк сумел остаться на службе.