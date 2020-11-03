Сын Плющенко пожаловался на отсутствие интереса к съемкам для Instagram

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, пожаловался на отсутствие интереса к съемкам для постов в Instagram. Фрагмент интервью с юным фигуристом опубликован в его аккаунте в социальной сети.

По словам Плющенко-младшего, его профиль ведет мать — продюсер Яна Рудковская. Именно она просит сына делать фотографии и видео для соцсетей, часто это происходит в его выходные дни.

Александр Плющенко также признался, что очень любит тренироваться. «Главное — не первые места, а выйти и сделать свою работу», — добавил фигурист.

Семилетний Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год. На его аккаунт в Instagram подписаны 532 тысячи человек.