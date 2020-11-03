Ангольский астрильд попал в самую большую в мире паутину и стал жертвой пауков

В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы запечатлели, как ангольский астрильд попал в самую большую в мире паутину и стал пищей для пауков. Видео с животными появилось на канале Kruger Sightings на YouTube.

На кадра видно, как птица с ярким окрасом отчаянно пытается выбраться из паутины, сплетенной кругопрядами-нефилами. Эти пауки вырастают до четырех сантиметров и плетут самые большие в мире паутины, отличающиеся высокой прочностью. Они размещают незаметные ловушки между деревьями, чтобы ловить своих жертв, в том числе мелких птиц.

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Ангольский астрильд — вид птиц, населяющий Южную Африку. Представители этого вида вырастают до 12 сантиметров и имеют коричнево-голубой окрас.

Ролик с животными собрал более 180 тысяч просмотров, 1,6 тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи сети посочувствовали птице, застрявшей в паутине, и восхитились уникальным моментом из жизни дикой природы.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сотрудник департамента охраны природных ресурсов штата Миссури обнаружил в лесах американского города Спрингфилд гигантскую паучью сеть, способную «поймать» человека. В ведомстве пояснили, что находка принадлежит пауку-кругопряду.