Здание поликлиники в российском городе выставили на продажу за рубль

В Великом Устюге решили выставить на продажу здание-памятник, где ранее находилась детская районная поликлиника. Власти города оценили объект в 1 рубль, ему требуется ремонт. Об этом сообщает российский портал «35медиа».

По предварительным данным, реставрация обойдется почти в 14 миллионов рублей. Впоследствии в здании можно будет открыть гостиницу или торговый центр. Кроме того, его разрешено использовать как многоквартирный жилой дом.

Все расходы по реставрации деревянного объекта предстоит взять на себя новому собственнику. Здание возвели в XIX веке. По словам специалистов, фундамент, сруб, перекрытия, лестницы — в хорошем состоянии, но полы, потолки, кровля, печи, окна и двери нуждаются в ремонте.

Ранее, в сентябре, неизвестный выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми) за один рубль. «Однушка» расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Ее общая площадь — 30 квадратных метров.

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