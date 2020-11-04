Россиян начнут спасать по ГОСТу

В России разработан стандарт эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях: жителей страны начнут спасать по ГОСТу, передает ТАСС.

В соответствующем документе прописаны основные положения планирования эвакуации, в том числе этапы мероприятия, способы эвакуации и критерии приема и размещения людей. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2021 года.

«ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассосредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Введен впервые», — говорится в документе.

Источниками ЧС могут быть радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и другие. Также в документе прописано, что эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями. Еще предусмотрена возможность блокирования дорог, ведущих в опасные районы, и установление пропускного режима.