В Госдуме оценили первые результаты выборов президента США

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил первые результаты выборов президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, подведение итогов голосования затянется, и драматичная избирательная кампания завершится таким же драматичным подсчетом голосов. Новиков отметил, что пока позиции кандидата от Демократической партии США Джо Байдена выглядят несколько предпочтительнее. При этом депутат подчеркнул, что и действующему президенту США Дональду Трампу пока рано «складывать оружие», так как подсчет еще идет, и ряд колеблющихся штатов может поддержать его.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий. Володин отметил, что российская политическая система более «открыта, эффективна и легитимна», поскольку допускает до выборов большее число партий, а «двухпартийность — это еще не многопартийность».