Пользователей соцсети ввели в заблуждение по поводу даты голосования в США

Часть пользователей социальной сети Instagram ввели в заблуждение по поводу даты голосования на выборах президента в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у некоторых юзеров отображалось уведомление о том, что выборы пройдут завтра. В соцсети пояснили, что отключили его еще вчера вечером, но оно оно кэшировалось у пользователей, которые не перезапустили приложение. «Сегодня люди получат [уведомление] "Это последний день для голосования" вверху ленты», — заверили в Instagram.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.