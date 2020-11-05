Обнаружен источник радиосигналов неизвестного происхождения

Ученые Университета Макгилла в Канаде получили новые данные, которые убедительно доказывают, что особый тип нейтронных звезд — магнитары — являются источниками некоторых быстрых радиовсплесков (FRB). Радиовсплесками называют вспышки радиоизлучения неизвестного происхождения, которые длятся доли секунды, но при этом сопровождают выбросы огромного количества энергии. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Астрономы обнаружили необычно интенсивный радиовсплеск, исходящий от магнитара, расположенного в Млечном Пути. Интенсивность вспышки радиоизлучения была в три тысячи раз больше, чем у любого магнитара, измеренного до сих пор. Исследователи подсчитали, что такой всплеск, если бы он произошел в другой галактике, не отличался бы от некоторых FRB, что подтверждает версию, о том, что мощные радиовспышки порождаются нейтронными звездами с чрезвычайно мощными магнитными полями.

Однако остается не ясно, являются ли магнитары причиной происхождения всех FRB. Некоторые из радиовспышек слишком интенсивны, однако ученые полагают, что их могут порождать более молодые и активные магнитары.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей предполагают, что у этого явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнетары. Однако существует экзотическая гипотеза, связывающая FRB с технологически развитыми цивилизациями.