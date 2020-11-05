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Милонов выступил против присвоения звания Героя России Нурмагомедову

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Виталий Милонов
Виталий Милонов
Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ »

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против присвоения звания Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Он назвал Нурмагомедова отличным спортсменом, который обладает всеми заслуженными регалиями. Однако, по его мнению, неправильно награждать его званием Героя России за спортивные достижения. «С каких это? Он отличный парень. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал ему это звание», — добавил депутат.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он назвал спортсмена достойным примером для подражания подрастающего поколения.

После этого трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала данную инициативу. С ней согласились боец ММА Александр Шлеменко и бывший российский боксер Константин Цзю.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий, победив в 29 поединках из 29.

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