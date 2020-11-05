В прибрежных водах австралийского города Порт-Маккуори, штат Новый Южный Уэльс, разъяренная акула напала на подростка и изувечила его. Об этом сообщает The Guardian.

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Нападение хищника на 13-летнего австралийца, чье имя не раскрывается, произошло вблизи пляжа Таун Бич. Мать пострадавшего находилась на берегу и успела вовремя позвать на помощь. На его стопе, пальце и бедре остались раны от укусов акулы.

Подростка оперативно доставили в больницу. Работница скорой помощи Сьюзан Джордж (Susan George) отметила, что пациент находится в стабильном состоянии. «У этого молодого человека будет что рассказать своим одноклассникам, когда он окрепнет и вернется в школу», — подчеркнула она.

В понедельник утром, 2 ноября, пляж закрыли для посещения. Вид акулы, напавшей на австралийца, не установлен.

Ранее сообщалось, что в городе Перт, штат Западная Австралия, агрессивная акула атаковала серфера. 17-летний подросток Сав Марафиоти занимался серфингом в 25 метрах от берега, когда на него напала полутораметровая узкозубая акула.