В США новый двигатель российского Ту-160М назвали самым мощным в мире

В публикации The Drive новые серийные двигатели НК-32-02 российского стратегического бомбардировщика Ту-160М названы самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов.

«НК-32, установленный в оригинальном Ту-160, широко известен как самый мощный боевой авиадвигатель в мире, развивающий более 55 000 фунтов тяги на полном форсаже», — пишет американское издание.

Согласно данным The Drive, НК-32-02 увеличат дальность Ту-160 на тысячу километров. «Отсутствие двигателей было серьезным препятствием для амбициозных планов Москвы по возобновлению производства Ту-160, которое первоначально было остановлено в 1994 году», — напоминает издание.

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В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила, что стратегический бомбардировщик Ту-160М впервые взлетел с новыми серийными двигателями НК-32-02.

В феврале модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо. Тестовый полет продолжался 34 минуты на высоте до 1,5 километра. Тогда же соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

О том, что специалисты Казанского авиационного завода собрали первый модернизированный Ту-160М, стало известно в ноябре 2019 года. В серийное производство обновленная модель должна отправиться в 2021-м, в том же году ее начнут поставлять в войска.