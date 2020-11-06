Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы запечатлели напряженную погоню гиены за трубкозубом (земляной свиньей). Видео с животными появилось на канале Kruger Sightings на YouTube.

Необычную сцену из мира дикой природы сняли контент-менеджеры для частного заказника Mabula Game Reserve. «Мы приехали к саванне, чтобы взглянуть на легендарное фиговое дерево, которому уже более ста лет, — рассказывают очевидцы. — Там нам по радио сказали, что заметили трубкозуба. Это было прекрасное зрелище — расслабленный трубкозуб бегал по саванне посреди дня. Пока мы любовались трубкозубом, наш гид Эндрю заметил крадущуюся бурую гиену».

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На кадрах видно, как гиена устремляется в сторону трубкозуба. Свинья замечает приближение хищника и пытается убежать прочь. В результате ей удается спрятаться в земляной норе и избежать гибели. Авторы ролика некоторое время продолжали наблюдать за норой, надеясь снова увидеть трубкозуба, но животное так и не появилось.

«Погоня бурой гиены за трубкозубом — крайне редкое явление, — отмечают очевидцы. — В нашем заказнике мы регулярно встречаем бурых гиен и трубкозубов, но мы никогда не видели, чтобы они как-либо взаимодействовали».

Бурая гиена — самое большое наземное животное, рацион которого состоит преимущественно из падали. Отличается значительно меньшим ростом, чем пятнистая гиена, и чрезвычайно длинной грубой гривой бурого цвета.

Трубкозуб, или земляная свинья, — млекопитающее среднего размера, внешне напоминающее свинью с удлиненной мордой, заячьими ушами и мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Трубкозубы весят около 50-70 килограммов, однако встречаются особи весом до 100 килограммов. Они проявляют активность только ночью. Днем их можно увидеть, когда они греются на солнце у норы.