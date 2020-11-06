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В России поймали серийных грабителей съемных квартир

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Фото: УМВД России по Пензенской области

В Пензенской области задержаны мужчины, снимавшие квартиры и воровавшие из них ценные вещи. Злоумышленники совершали такие преступления по всей России, сообщает ГТРК «Пенза».

Подозреваемых поймали, когда они собирались вынести телевизор из очередной съемной квартиры. Ее они арендовали на сутки. Осуществить задуманное не удалось — у подъезда мужчин ждали сотрудники полиции. По версии правоохранителей, двое россиян находили квартиры на сайте бесплатных объявлений, причем целенаправленно снимали жилье, где установлена хорошая бытовая техника — плазменные телевизоры, стиральные машины, холодильники. Как правило, они вселялись в квартиры в вечернее время, а кражи совершали ночью либо ближе к утру. Похищенное имущество вывозилось на грузовых такси и сбывалось в других городах.

Установлено, что серийные «лжеарендаторы» также ограбили квартиры в Саратовской и Тамбовской областях, в Удмуртии и Башкирии. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Ранее, в сентябре, сообщалось о москвичке, которая вызвала сантехника и лишилась спрятанных в носке денег. В общей сложности после визита специалиста она недосчиталась 230 тысяч рублей.

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