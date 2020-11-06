Диетолог рассказала россиянам о вредных свойствах гречки и риса

Гречка и рис могут оказаться вредны для организма и повлиять на набор веса при недостатке движения. О таких свойствах круп рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, передает Nation News.

Русакова объяснила, что не стоит есть много круп — они высококалорийные, а россияне сейчас ограничены в движении из-за пандемии коронавируса. Такие продукты лучше заменить тушеными или свежими овощами.

Каши лучше есть на завтрак, но избегать в течение дня, а в ежедневный рацион включить сезонные овощи и фрукты, либо замороженные сезонные ягоды. При этом стоит сократить потребление кондитерских изделий, крупных гарниров, жареного, жирного и сладкого и есть больше мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что пациентам с COVID-19 стоит ограничить количество соленой пищи в рационе, так как поддержка правильного водно-солевого баланса — обязательная часть лечения. По словам терапевта Филиппа Кузьменко, также надо ограничить употребление алкоголя, потому что он провоцирует обезвоживание. Кроме того, из-за соленой еды кровь становится гуще, что вредно при коронавирусе.